İş Bankası KPSS şartı olmadan personel alacak! İş Bankası personel alımı şartları nelerdir, başvuru tarihi nedir?

Türkiye İş Bankası uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. İş Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirmek üzere uzman yardımcısı unvanıyla çevre mühendisi alımı yapılacağı aktarıldı. Başvurular 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59’a kadar kabul edilecek. Peki, İş Bankası personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte İş bankası çevre mühendisi alımı ilanının detayları…

Türkiye İş Bankası uzman yardımcısı alımı yapacak. Bankanın yaptığı açıklamada "Bankamızın İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere internet üzerinden online Uzman Yardımcısı alım sınavı düzenlenecektir. Başvurular 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek olup sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir. Başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu sadece uygun bulunan adaylara, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü sürece ilişkin davet gönderilecektir." İfadeleri kullanıldı. Peki, İş Bankası personel alımı başvuru şartları nelerdir? Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59'a kadar kabul edilecektir. Sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecek.

İŞ BANKASI PEROSNEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

03.05.2021 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.05.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken Ağustos 2022 celp dönemine kadar tecil ettirmiş olmak.

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve linkte yer alan bölümlerinden mezun olmak.

Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

!! Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve linkte yer alan sertifikalardan birine sahip olmak.(Tüm aşamalarda başarılı olarak işe başlamaya hak kazananların, 22.03.2021 tarihinden sonra katıldığı ve beklenen asgari puanı aldığı sınavın ücreti, Bankamızca karşılanacaktır.)

NOT:

1. İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir. Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 31 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla mezun olup bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

2. Adaylar katıldıkları yabancı dil sınavlarından aldıkları notu 31.12.2021 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesiyle belgelendirmelidir. Yabancı dil sertifikaları evrak hazırlama aşamasında talep edilecektir. TOEFL sınavına yeni girecek adaylar 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını doğrudan Bankamıza da gönderebilirler.

3. Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2021 Temmuz ayı içindeterhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.

4. İşe alım aşamasında tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.

ONLINE SINAV ONAY ZAMANI

Alım sürecinin ilk aşaması olan Genel Yetenek Testi internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olup sınav tarihi ve süresiyle ilgili bilgiler e-posta adresinize gönderilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavla ilgili tüm davet ve duyurular İş Bankası Aday Kariyer Portalı'nda yer alan Başvurularım alanından yapılacaktır. Başvurunuz uygun bulunduğu takdirde sınav davetiniz başvuru bilgilerinizde belirttiğiniz e-posta adresine 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü gönderilecektir. Bu süreçte spam(istenmeyen) e-postanızı da kontrol etmenizi rica ederiz.

TEKLİF SÜRECİ

Belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞ BANKASI UZMAN YARDIMCISI ALIMI İLANI