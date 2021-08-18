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- İş Bankası İnternet şubesi erişim sorunu giderildi mi? İş Bankası internet şubesi girişi düzeldi mi?
İş Bankası İnternet şubesi erişim sorunu giderildi mi? İş Bankası internet şubesi girişi düzeldi mi?
18 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:21 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 9:21
Türkiye İş Bankası müşterileri, sosyal medya üzerinden bankanın hizmetlerine erişemediklerini belirtince İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden girilmiyor, gibi sorulara yanıt arama başlamıştı. İş Bankası söz konusu paylaşımların üzerine açıklama yaptı. İşte Türkiye İş Bankası'nda son durum...
Akbank'ta, online işlemler ve mobil uygulamaya 43 saat erişim sağlanmayınca İş Bankası internet şubesinde yaşanan aksaklık müşterileri tedirgin etti. Konuya ilişkin tweet atan Türkiye İş Bankası internet bankacılığı kullanıcıları, konunun neden kaynaklandığını sorgulayıp, bankadan açıklama bekledi.
İŞBANKASI: KESİNTİ GİDERİLDİ
İş Bankası yaşanan sorunun ardından açıklama yaptı.
Banka, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bankamız sistemlerinde yaşanan kısa süreli kesinti giderilmiştir. İşleminizi tekrar deneyebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."