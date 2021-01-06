İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin yerine kim gelecek? Hakan Aran kimdir?

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali mart ayı sonunda yapılacak olan genel kurul itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı. Bali'nin yerine Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor. Peki, Adnan Bali kimdir? Hakan Aran kimdir? İşte detaylar...

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali düzenlediği basın toplantısı ile mart ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı. Bali, o tarihe kadar ise görevinin başında olduğunu belirtti. Adnan Bali, uygun görülmesi durumunda ise yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini söyledi.

Bali'nin yerine Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor.

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 Gaziantep İslahiye doğumlu 58 yaşındaki Adnan Bali, İş Bankası A.Ş’nin 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Türk bankacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Bali, bankacılık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldı.

1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı.

2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Adnan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseldi.

5 yıl devam eden Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 2011 tarihinde Ersin Özince'nin yerine, Genel Müdür olarak atandı.

İş Bankası'nda 35. yılını tamamlayan Adnan Bali, göreve geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Adnan Bali aynı zamanda;

-Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,

-Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi,

-Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Adnan Bali, İngilizce biliyor.

HAKAN ARAN KİMDİR?

Adnan Bali'nin ardından koltuğa geçmesine kesin gözüyle bakılan Hakan Aran, 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu. Aran 2008'de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulundu.

SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyesi ve İş Bankası'nda teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.