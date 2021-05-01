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İş Bankası duyurdu! Ve değişti, hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 12:58

İş Bankası, hesabı olan herkesi ilgilendiren kararını resmen duyurdu. İş Bankası'ndan müşterilerine gönderilen mailde yeni faiz oranları açıklandı. Ek hesaplar için; faiz oranının aylık % 1.98, gecikme faiz oranının ise aylık % 2.28 olarak uygulanacağı bildirildi. Ayrıca bankanın çalışma saatleri de değişti.


Bankalar yeni faiz kararlarını peş peşe açıklıyorlar.Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Denizbank'tan sonra İş Bankası da yeni faiz oranlarını duyurdu. İş Bankası'ndan hesabı olanlara gönderilen mailde "Değerli Müşterimiz, 01 Nisan 2021 itibariyle Ek Hesap'ınız için; faiz oranının aylık % 1.98, gecikme faiz oranının ise aylık % 2.28 olarak uygulanacağını bilgilerinize sunarız" denildi.
 
MART AYINDA DA ARTTI 
 
Banka mart ayında yaptığı faiz düzenlemesinde "1 Mart 2021 itibariyle ek hesapınız için; faiz oranının aylık %1.89, gecikme faiz oranının ise aylık % 2.19 olarak uygulanacağını bilgilerinize sunarız" açıklaması yapmıştı. 
 
MESAİ SAATLERİ DE DEĞİŞTİ 
 
Tam kapanma kararı sonrası İş Bankası'nda mesai saatleri de değişti. Bankadan yapılan bilgilendirmede  "Degerli Musterimiz, 30 Nisan 2021 Cuma itibariyla subelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı. 
 

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