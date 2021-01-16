İş Bankası duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

İş Bankası resmen duyurdu. Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka müşterilerine SMS göndererek yeni uygulamayı anlattı. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada IBAN’a gerek kalmadan 7 gün 24 saat para transferi yapılabileceği belirtildi. Peki nasıl olacak? İşte detayları...

Merkez Bankası (TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından kullanıma açıldığını duyurmuştu."FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

Bankalar da bu sistemi hayata geçirdi. İş Bankası da "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde, IBAN yerine cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi kolaylıkla hatırlanan bilgiler kullanılarak 7/24 yurtiçinde 1.000 TL’ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubemiz kanalıyla çok kısa sürede rahatlıkla yapılabilecek" açıklaması yapmıştı. Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkân sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başlamış olarken İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; TCMB ve BKM ’nin sağladığı bu uygulamaya hızlıca adapte olduklarını, Bankanın dijital kanallarında gerekli geliştirmeleri yaptıklarını belirterek, “Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek. Banka olarak inovatif ürün ve hizmetlerle her zaman müşterilerimizin yanında olmayı, işlerini kolaylaştırmayı, sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayacak araçlar sunmayı sürdüreceğiz. Para transferindeki bu kolaylık uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek" demişti.

BANKA SMS İLE MÜŞTERİLERİNE BİLGİ VERİYOR

İş Bankası müşterilerine SMS göndererek uygulamaya ilişkin bilgi veriyor. Bankadan gönderilen SMS'lerde şöyle deniyor "IBAN’sız para transferi dönemi başladı.Siz de hemen cep telefonu numarası, e-posta adresi, TC kimlik, Vergi kimlik ya da Yabancı kimlik numarası bilgilerinizle vadesiz bireysel / ticari hesaplarınızı eşleştirin, IBAN’a gerek kalmadan İşCep’ten 7/24 para transferi kolaylığını yaşayın.Müşterilerimiz, Bankamız nezdindeki IBAN’larını cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası ile eşleştirebilecektir. Bu sayede para transferini daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilecektir.

Kolay Adres ile ilgili bilmeniz gerekenler

Kolay adres olarak kullanılacak bilgilerden her birine yalnızca bir hesap (IBAN) bağlanabilecektir.

Farklı kolay adresler aynı hesap numarasına bağlanabilecektir.

Bir müşteri en fazla beş (5) adet kolay adrese sahip olabilecektir.

Kolay Adres Nasıl Tanımlanır?

Bireysel Müşlerilerimiz;İşCep'ten Para Aktarma --> Kolay Adres,

İnternet Şubesi'nden Para Aktarma --> Kolay Adres

Ticari Müşterilerimiz;İşCep Ticari’den Para Aktarma --> Kolay Adres,

Ticari İnternet Şubesi'nden Para Aktarma --> Kolay Adres