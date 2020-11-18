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İş Bankası açıkladı! Ve başladı

18 Kasım 2020 Çarşamba - 12:45 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 13:09

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada milyonlarca müşteriyi ilgilendiren değişiklik vatandaşlara duyuruldu. İstanbul şubelerinde yeni başlayan uygulama ile hem çalışanların hem de müşterilerin corona virüse karşı korunması amaçlanıyor.


Corona virüs salgınında vaka sayılarının tekrar artış göstermesiyle salgınla mücadelede yeni önlemler alınıyor. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle bazı bankalar büyükşehirlerde bulunan şubelerinin çalışma saatlerini değiştirdi. İş Bankası da mesai saatlerini değiştiren bankalardan biri oldu.
 
İŞ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
 
Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
 
"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

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