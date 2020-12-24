İş arayanlara güzel haber! Bugün başladı

İş arayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İstihdam artışı sağlanacak. 10 bini aşkın kişiye iş imkanı sağlandı. Bugün başladı, yarın da devam edecek. 11 ilden katılım sağlanacak. İŞKUR tarafından hayata geçiriliyor. Güzel haberi Bakan Selçuk duyurdu. Selçuk; “İstihdam potansiyeli yüksek firmalar sanal istihdam fuarında iş arayanlarla buluşacak.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde iş arayan ve işvereni güvenli bir şekilde buluşturmak için “Sanal İstihdam Fuarı” uygulamasının dördüncüsünün bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

4. Sanal İstihdam Fuarı bugün başladı, fuar yarın da devam edecek

İŞKUR’un daha önce düzenlediği Sanal İstihdam Fuarlarına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti belirten Bakan Selçuk, “Bugün ve yarın gerçekleşecek olan 4. Sanal İstihdam Fuarına 11 ilimizden katılım sağlanacak. Sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak.” dedi.

İş arayanlar “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşme yapacak

Bakan Selçuk, geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkân sunan Sanal İstihdam Fuarlarının her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştıran önemli bir adım olduğunun altını çizerek, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde yüz yüze görüşme ve mülakat yapmanın zor olduğunu ve iş arayan vatandaşların “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşmeler gerçekleştirebileceğini belirtti.

Sanal fuarlarla, 10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi