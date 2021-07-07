İş arayanlar ve işverenler Sanal İstihdam Fuarı'nda buluşacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 5. Sanal İstihdam Fuarı'nın 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. İş arayanlar ve işverenlerin çevrim içi olarak buluştuğu fuar iki gün sürecek.

Gerçekleştirilecek olan 5. Sanal İstihdam Fuarı'na tüm Türkiye’den erişim sağlanabilecek. Sanal fuara turizm sektörü başta olmak üzere 15 ilden istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dâhil olacak.

İş arayanlar “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar ile görüşme yapabilecek

İş arayan ve işverenlerle zaman ve maliyet tasarrufu sağlanan Sanal İstihdam Fuarında, İş arayan vatandaşlar “sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi sahibi olarak firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecek.

Sanal fuarlar ile 10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi

Sanal İstihdam Fuarı uygulamasının ilkini 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen 4 sanal istihdam fuarına 349 firma katıldı.

Sanal fuar linki “www.sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr” 1.173.175 kez görüntülendi ve 167.207 katılımcı özgeçmişlerini firmalar ile paylaştı. Sanal fuarlar neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi.