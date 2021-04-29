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İş arayan milyonları ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı
İşsiz milyonlarca vatandaş için önemli açıklama geldi. İş arayan vatandaşları mülakatta öne geçirecek bilgiler verildi. İş aramaya nereden başlanır? Kendinize uygun işi nasıl bulursunuz? Özgeçmiş nasıl hazırlanır? İş görüşmesinde hangi sorular sorulur? Mülakat sorularına nasıl cevap verilir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
KENDİNİ TANIYOR MUSUN?
Keyifle, iyi yaptığınız işleri ve neyi sevmediğinizi biliyor musunuz? Örneğin, insanlarla iletişimde olmayı seven biri satış danışmanlığı, mümessillik yapabilir. Okuduğunuz bölümün size katkısı olabilir ama neyi sekiz saat sıkılmadan yapabilirsiniz? Neyi yaparak işyerine de değer sağlayabilirsiniz?