İş arayan herkes için geçerli! Maaşın yüzde 30 fazlası...

İş arayan veya iş değiştirmek isteyen herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İş aramak herkes için sorun yaratan durumlardan biri olabiliyor. Bunun için öncelikle plan yapılması büyük önem taşıyor. Özgeçmiş, çalışma şekli, tecrübe, maaş konusu... Şansınızı artırmak için birçok yere başvurmanız gerekiyor ancak bunun öncesinde bir kriter daha var. Özgeçmişinizin ne kadar çarpıcı ve net olduğu. Görüşmeye kabul edildiğinizde ise öncesinde düşünmeniz gerekenler de var. Peki mülakat öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılmalı? Maaş nasıl konuşulur? İşte detaylar...

Mülakat öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılmalı? Maaş nasıl konuşulur? İş arayan ya da iş değiştirmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Posta'dan Özlem Denizmen'in yazısı...

NETLEŞTİR

1. Tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı iş arıyorsun?

2. Evden mi yoksa ofisten mi çalışacaksın?

3. Bu aradığın iş için beceri, tecrübe ve yüksek motivasyonun var mı?

ÖZGEÇMİŞİN IŞILDASIN

-İsim-soyisim, telefon ve e-posta adresin en üstte olsun.

-Eğitim, daha önce çalıştığın işyeri, görevin ve çalıştığın tarih aralığını yeniden eskiye doğru yaz.

-Özgeçmişin sakın bir sayfayı geçmesin.

-Sayfa düzeni, yazılar, aralıklar, sade ve güzel görünsün.

-Özgeçmişini kaydettiğin dosyanın adı anlaşılır olsun.

-Bir özgeçmişin, birden çok önyazın bulunsun. Her kurum için farklı ve öne çıkarmak istediğin özelliklerinle dolu olsun. Düşün ve çarpıcı ol.

-İş hayatında tecrübeli bir arkadaşına okut. Yorum al.

KENDİNİ TUT!

Harikasın biliyorum. Bence de öyle! Lakin kendini tut ve gereksiz bilgi ekleyip kalabalıklaştırma. Öne çıkarmak istediğin bilgiler kaybolmasın. Örnek: Özellikle sorulmadıysa oturduğun semti yazma. Son aldığın ücreti, ayrılma nedenlerini yazmaya gerek yok. Sorulmuyorsa, ücret beklentinden bahsetme. Gerçek hobilerini yaz ki sorulduğunda kolaylıkla cevap verebilesin. Hava atmaya çalışma.

ZAMAN

Şu an bir yerde çalışıyorsan ama iş değiştirmek istiyorsan en iyi iş, işte bulunur. Birçok yere başvur.

TORPİL DEĞİL, NETWORKING İLE OLUYOR

İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı İdil Türkmenoğlu’na sordum, işte verdiği değerli bilgiler. Kitabı ’Torpil Değil Networking’İ iş arayanlara tavsiye ederim.

-Kariyer sitelerinde gördüğün iş ilanları açık pozisyonların sadece yüzde 60’ı. Yüzde 40 birçok nedenle duyurulmuyor bile.

-Bir şirkete gelen her 100 başvurunun 12’si referansla, 88’si kariyer sitelerinden oluyor.

-Doldurulan pozisyonların yüzde 40’ı da referanslılardan oluyor. Çünkü işveren tanıdığı, bildiği, tavsiye edilen kişilerle daha hızlı ilerleyeceğini biliyor.

-İşe alımcıların her başvuranla görüşmesi mümkün değil, demek ki öne çıkmak lazım. Peki bu nasıl olacak? İşte burada referansın önemi devreye giriyor. Networking (iletişim ağı) kullanarak şansını artırabilirsin. Bu torpil değil, networking.

NASIL YAPILIR?

Bu konuda bir araştırma var. Etrafımızı üç kuşağa ayırıyorlar.

YAKINLARIMIZ, KUVVETLİ BAĞLARIMIZ: Eş, dost, akraba, komşu.

ZAYIF BAĞLAR: Okul arkadaşları, arkadaşının arkadaşı.

BAĞINIZ OLMAYANLAR: Daha önce karşılaşmadığın insanlar. Araştırmaya göre, bize en çok yardım edenler yüzde 55 oranla zayıf bağlarımız. Yüzde 15 ihtimalle kuvvetli bağlarımız, yüzde 30’la da bağımız olmayanlar destek oluyor. Yani, iş aradığını ve nasıl bir iş olduğunu mermi saçması misali gittiğin her yere saç! (Ciddiyim!)

İHTİMALİ ARTIR

Zayıf bağlarını geliştir. Nasıl mı? İşyerinde her gün farklı kişilerle yemek ye, arkadaşlarının çevresiyle tanış. Zayıf bağ çevreni güçlendir ki kaynaklara ulaşma ihtimalin hızla artsın (bitti bu iş, bulacaksın o işi).

TANIDIKLAR

Şansını artırmak için birçok yere başvur. Sonra başvurduğun şirkette çalışan tanıdık var mı? LinkedIn’den kontrol et (bedava!). Tanıdık varsa başvuru yaptığını söyle (kaybedecek bir şeyin yok, bunu yap!). LinkedIn de bir network aracı, güçlü tut, güzel bak.

MÜLAKATA GİRMEDEN ÖNCE BUNLARI DÜŞÜN

-Ben neyi iyi yaparım, güçlü yönlerim neler?

-Geçmişte başarıyla çözdüğüm durumlar neler?

-Ben işveren olsam başvurduğum pozisyon için hangi özellikleri arardım?

-Hangi işlerden keyif alıyorum? Bu konuda çevrenden de fikir al. Seni şaşırtabilirler.

-İş görüşmesinde doğru kelimeleri seçmeye özen göster.

-Mülakata girmeden önce aynayla, arkadaşlarınla prova yap.

-Görüşme yapacağın işyerini ve kişileri araştır. İsmini bilmiyorsan öğren.

-Başvurduğun yerdeki kişilerle önceden bağlantı kurmayı dene.

MAAŞ NASIL KONUŞULUR?

-Mülakatta bunları sorgulamak hoş karşılanmayabilir. Teklif alınca maaş konusunu konuşun.

-Şu an çalışıyorsan, mevcut maaşının yüzde 20-30 fazlasını söyleyebilirsin ki iş değiştirmene değsin.

-Ayrıca ücret artış dönemini de sor (utanma). Sadece alacağın net ücreti sorma. Brüt mü, net mi? Yan haklar neler, yardım var mı?

-Eğer kurumsal bir şirketse ‘’Böyle kurumsal bir yerde çalışmak benim için önemli, teklifinizi duymak isterim’’ diyebilirsin.