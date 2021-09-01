İş arayan binlerce kişiye müjde! Dev şirket duyurdu! 55 bin kişi...

İş arayan binlerce kişiye müjdeli haber geldi. Pandemi nedeniyle işsizlik sıkıntısı çekenleri rahatlatan açıklamayı Amazon CEO'su Andy Jassy yaptı. Küresel çapta geniş kapsamlı personel alımı yapılacak. Jassy, kurumsal ve teknoloji rolleri için 55.000 kişiyi işe almayı planladıklarını duyurdu.

Amazon küresel çapta 55 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor. Temmuz ’da CEO olarak göreve geldiğinden beri ilk kez basın açıklaması yapan Andy Jassy, perakende, reklam ve diğer iş kollarında talebi karşılamak için daha fazla iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Jassy 55 bin kişilik işe alımların 40 binden fazlasının ABD ’de olacağını, kalan kısmının ise Hindistan Almanya ve Japonya gibi ülkelerde olacağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada da yeni işe alımlarla Amazon 'un teknoloji ve kurumsal ekibinde yüzde 20'lik artış olacağı belirtildi.

500 BİN İŞE ALIM YAPTI

Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci özel işveren olan Amazon, 2020'de büyük ölçüde depo ve teslimat operasyonlarında 500.000'den fazla kişiyi işe aldı.

Şirket, evlerine teslim edilen ürünleri arayan alışverişçilerden gelen güçlü talebi karşılamak için daha fazla depo inşa etmeye ve işçileri çekmek için ücretleri artırmaya büyük yatırım yapıyor.