İş arama iznini kimler kullanabilir, iş arama izin hakkı günde kaç saatten az olamaz?

İşveren, işten çıkardığı işçiye önceden bildirimde bulunmak zorundadır. İş akdi ihbar süresine uyularak feshedilen işçiler, ihbar süresi boyunca günde en az 2 saat yeni iş arama izni hakkına sahiptir. Bu izinler işçi tarafından toplu olarak da kullanabilir. İşverenin, yeni iş arama izni sırasında çalıştırdığı işçiye normal ücretine ilave olarak yüzde 100 zamlı ücret ödemesi gerekir.

İş Kanunu’na göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi gerekir. İstisnalar hariç olmak üzere iş sözleşmeleri genel olarak “belirsiz süreli” olarak yapılır. İhbar süresi, işçinin o iş yerindeki çalışma süresine göre tespit edilir. İhbar süresi işi 6 aydan az süren işçi için iki hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için dört hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için altı hafta; 3 yıldan fazla süren işçi için ise sekiz haftadır. Bu süreler asgaridir. Bireysel veya toplu iş sözleşmesiyle artabilir, ancak azalmaz. İş akdi ihbar süresine uyularak feshedilen işçiler ise ihbar süresi boyunca günde en az 2 saat yeni iş arama izni hakkına sahiptir. Peki, iş arama iznini kimler kullanabilir, iş arama izin hakkı günde kaç saatten az olamaz?

GÜNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ

İşçiye iş akdinin feshinden önce bildirimde bulunan işverenin, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için günde en az 2 saat “iş arama izni” vermesi gerekir. İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu olarak kullanabilir. Ancak, iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. Örneğin 8 hafta ihbar süresi hakkı olan işçi, günde 2 saat iş arama izni kullanmak yerine, ihbar süresinin son iki haftasında toplu izin kullanabilir.

İZİN VERMEYEN İŞVEREN ÜCRETİ YÜZDE 100 ZAMLI ÖDER

İşveren işçiye yeni iş arama iznini vermezse veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti ödemek zorundadır. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa normal ücretine ilave olarak çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde 100 zamlı ödemek zorunda kalır.

Uygulamada bazen işçiler, iş arama izni hakları bulunduğunu sonradan öğrenebiliyorlar. Bu durumda ihbar süresi tümüyle geçersiz sayılmıyor. Yargıtay, böyle bir durumda işverenin, iş arama izni süresine karşılık gelen ücreti ödemesini yeterli sayıyor.

İŞÇİ İHBAR SÜRESİNE UYMAZSA, YENİ İŞVERENİ DE SORUMLU OLUR

Belirli süreli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce ya da ihbar süresine uymaksızın işi bırakıp başka bir yerde işe başlarsa ihbar tazminatından işçinin yanı sıra yeni işveren de sorumlu tutulabiliyor. Yeni işverenin sorumlu tutulabilmesi için üç koşuldan birinin olması yeterli. İşçinin bu davranışına yeni işveren sebep olmuşsa, yeni işveren işçinin ihbar süresine uymadan önceki işinden aldığını bilerek işe almışsa veya yeni işveren işçinin ihbar süresine uymadığını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse, ihbar tazminatından sorumlu tutuluyor.

İş akdi ihbar süresine uyularak feshedilen işçiler, ihbar süresi boyunca günde en az 2 saat yeni iş arama izni hakkına sahiptir. İşçi isterse bu izinleri toplu olarak kullanabilir. İşverenin, yeni iş arama izni sırasında çalıştırdığı işçiye normal ücretine ilave olarak yüzde 100 zamlı ücret ödemesi gerekir.