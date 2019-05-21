İş adamlarına tuzak kuran çeteye 6 ilde operasyon!

Beşiktaş Hamidiye mahallesinde, dernek görünümündeki bir adreste geçtiğimiz 15 Kasım günü Crispino tekstilin sahibi Ali Rıza Gültekin başından vurularak öldürülmüş, gece geç saatlerde meydana gelen olay sonrası araştırma başlatan polis, adresin kumarhane olduğunu belirlemişti. Cinayetin 3 failini tespit edip araştırma başlatan ekipler, 'Ağrılılar çetesi' olarak bilinen ve İstanbul ile civarında kumar oynatıp bir çok iş adamının hayatını kararttığı belirlenen çetenin, iş adamı Gültekin'i kumar borcu nedeniyle öldürdüğünü tespit etmişti.

Tokat, Diyarbakır, Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre İstanbul Organize ve Cinayet ekipleri, cinayetin azmettiricisi ve faili olarak belirlediği çete elebaşı Mehmet B. ile tetikçi Rıdvan D. ve gözcü Sergen G., isimli şahısların yakalanması için 6 aylık bir takip ve araştırma yaptı. Dün gece sabaha karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mardin Muğla ve Konya 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında, iş adamı Gültekin cinayetinin azmettiricisi ve çete elebaşı Mehmet B.'nin de bulunduğu 10 çete üyesi yakalanıp gözaltına alındı.

PARASI BİTİNCE...

Yapılan soruşturmada, İstanbul ve civarında kurduğu dernek görünümündeki kumarhanelere aracılar vasıtasıyla tanıştıkları iş adamlarını çekip samimiyet kuran ve ardından kumar masasına oturtup, önce kazandırıp ardından kumar hileleriyle kaybettiren çetenin, parası bitince borç verdiği iş adamlarına faizli senet imzalattığı ve ardından da senede karşılık gayrimenkullerine, otomobillerine ve iş yerlerine el koyduğu tespit edildi.

Borç senedini bir süre sonra kendi belirlediği faiz oranından tahsil ettiği öğrenilen çetenin, itiraz edip karşı çıkanları ise ya yaraladığı ya da canını aldığı polis tarafından belirlendi. Bu yöntemle öldürdüğü isimler arasında iş adamı Gültekin'in de bulunduğu tespit edilen çetenin, aynı yöntemle onlarca iş adamının da gayrimenkullerine, araçlarına ve iş yerlerine el koyup ardından yaraladığı belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve yağmadan talan ve yaralamaya kadar 11 ayrı suç olayına karıştığı tespit edilen çetenin mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda ise kumar oynamada kullanılan bir rulet tekeri ile çok sayıda poker pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının tutulduğu defter ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Çete üyeleri emniyette sorguya alındı.