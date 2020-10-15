15 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.189 0.00 EURO 9,3250 0.36
USD 7,9320 0.27 ALTIN 483,480 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

İş adamına silahlı saldırı! Böyle kaçtı

İHA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 9:15 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 9:17

Adana’nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Kozan’da Hacımirzalı sokakta bulunan müteahhit iş adamının ofisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırganın kaçış anı an ve an görüntülendi.


Adana'da silahlı kimliği belirsiz saldırgan elinde silahla mahalleye gelerek 4 el ateş etti. Silah seslerine uyanan vatandaşlar saldırganın kaçmasına tanıklık etti. Olayın geç saatte yaşanması faciayı önlerken olayı gören vatandaşlar saldırganın önce bağırdığını ardından, işyerini hedef aldığını iddia etti. 
 
 
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları incelemeye aldı. İş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırganın mahallenin içinden soğuk kanlı kaçışı dikkat çekti.
 

ETİKETLER

adana iş adamı silahlı saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.