İş adamına kadın tuzağı! 1 milyon 700 bin liralık...

İstanbul Bağcılar’da İranlı iş adamı Bahador K.’yı evine yerleştirdikleri kadın sayesinde tuzağa düşürüp, araçla önünü kestikten sonra başına silah dayayarak 250 bin liralık kripto parsı Bitcoin’i ve 1 milyon 700 bin liralık zorla imzalatılan senedi alıp kaçan gaspçılar yakalandı. Konuyla ilgili 3 bin kamera ve 2 bin 400 saat görüntü inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş adamının aracının önünü kesip kaçırdıkları anlar kameralar yansıdı.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1502 sokakta 15 Temmuz 2021 günü gece saat 01:20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Borsa işi ile uğraşan İranlı iş adamı Bahador K. sokak üzerinde aracıyla seyir halindeyken önüne geçen iki araçtan yüzleri maskeli 8 kişi indi. Biranda etrafını saran şüpheliler iş adamının gözlerini bağlayıp başına silah dayayarak kendi araçlarına bindirip kaçırdı.

BİTCOİN'İNİ GASP ETTİLER

Gözü bağlı şekilde otopark gibi bir adrese götürülen iş adamına önce zorla 200 in dolarlık senet imzalattılar. Ardından kripto para hesabına giren gaspçılar kendi hesaplarına yaklaşık değeri 250 bin lira olan Bitcoin transfer ettiler. Ardından iş adamını tekrar aracının yanına getirip bıraktılar.

3 BİN KEMERA 2 BİN 400 SAAT İZLENDİ

Serbest bırakılmasının hemen ardından polise gidip şikayetçi olan İranlı İş adamı Bahador K. yaşadıklarını tek tek Gasp Büro Amirliğinde anlattı. Bunun üzerine Gasp Büro dedektifleri harekete geçti. Tam 3000 bin kamera 2 bin 400 saat boyunca izlendi. Olay yerine gelen şüpheliler tek tek tespit edildi. Önceki gün düğmeye basıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda önce şüphelilerden 10 adet suç kaydı olan Hüseyin T. (30), 2 suç kaydı olan Emre Ç. (25) 1 kaydı olan Aran D. (28) yakalandı. Çalışmaların devamında Erdal A. (41), Devrim G. (40), Onur K. (24), Erdem T., (35), Serkan A. (34) ve Asgar T. (33) yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Asgar T. ve Serkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Sabah)