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İşadamı Sezgin Baran Korkmaz'in evine baskın! Şömineden çıkan...

30 Aralık 2020 Çarşamba - 12:56 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 13:06

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın evine yapılan operasyonda şöminede yakılmış cep telefonu bulundu.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçundan soruşturma başlatılan İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı. 
 
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "Kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmış,  4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlenmişti.
 
 
POLİS KAMERASINA YANSIDI
 
Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde ele geçirilen cep telefonu polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde arama yapan polis ekipler, naylon kokusu alınca hemen şömine içerisine bakıyor ve yakılmaya çalışıldığı için altı siyahlanan cep telefonunu ele geçiriyor.  
 
ZİYAETTİN B. ÜZERİNDEN BRÜKSEL MERKEZLİ BİR ŞİRKET KURDURULMUŞ 
 
Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Ziyaettin B. de gözaltına alındı. İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Ziyaettin B. üzerinden Brüksel merkezli bir şirket kurdurduğu ve şirketin değerinin 11.5 milyon Dolar olduğu öğrenildi.
 
 
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntülerde, SBK Holdinge ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık tarihinde söküldüğü, operasyon günün olan bugün ise Falkon adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görülüyor. 
 
Öte yandan polis bu görüntülerin ardından şüphelilerin, operasyonun yapılacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve havayolu şirketini polis takibinden kaçırmaya hedeflediklerinin değerlendirdiği öğrenildi. 

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