İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti

Kayseri’nin tanınmış işadamlarından Mehmet Beğendik, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Sevenleri mesaj yağdırdı
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş “Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.
İşadamı İbrahim Sungur, ‘acı kaybımız’ olarak duyurduğu mesajında “Şehrimizin kıymetli evladı, değerli büyüğümüz. Sayın Mehmet Beğendik Beyi malesef kaybettik. Kederli ailesine sabır ve taziyeler dilerim. Şehrimizin başı sağolsun.Allah rahmetiyle, mağfiretiyle karşılasın” ifadelerini kullandı.
İmran Engür, “Manevi babam Mehmet Beğendik hakkın rahmetine kavuştu allah değerli ailesine sabır versin.ışıklar uyu babacığım yolun ışık olsun” dedi.
Ahmet Cevizoğlu, “ÇOK SEVDİĞİM ABİM İYİLİK BABASI ENİŞTEM MEHMET BEĞENDİK ANKARADA HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR SEVENLERİNE DUYURULUR.MEVLA RAHMET EYLESİN” dedi.
Mustafa Öz de “Kayseri sevdalısı,hatırşinaz,mümtaz abim Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmutur.
Rabbim Cennetinde cem eylesin” dedi.
Beğendik’in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Camiikebir’de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.