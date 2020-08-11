İş adamı Hamdi Akın'ın kâbusu oldu! Gizli bilgileri ifşa etti...

İş adamı Hamdi Akın, kendisini saplantı haline getirerek sosyal medya hesabını ele geçiren ve kişisel bilgilerini paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayeti sonrası Meral Ç. hakkında soruşturma başlatıldı. Meral Ç.’nin daha önce de Akın’a tehdit mesajları attığı için 8 ay hapse çarptırıldığı ortaya çıktı.

Ünlü iş adamı Hamdi Akın 'ın başı saplantılı bir kişi tarafından belaya girdi. Akın'a ait sosyal medya hesabını ele geçiren Meral Ç., Akın adına paylaşımlarda bulununca adliyelik oldu.

SAHTE HESAP AÇTI

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haber ine göre; Hamdi Akın tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Meral Ç.'nin Instagram 'da sahte hesaplar açarak kendisi hakkında bilgiler paylaştığı belirtildi. Dilekçede ailesine ait gizli bilgilerin de Meral Ç. tarafından paylaşıldığı ifade edilirken, kızının hamile olduğunun da yine şüpheli tarafından kamuoyuna duyurularak haber olmasına neden olduğu anlatıldı. Meral Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

'SONUÇ HAPİSLE DE BİTSE KAN AKACAK'

İş adamını takıntı haline getiren Meral Ç., geçtiğimiz yıllarda da Akın'ın şahsi telefonuna "Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa, hapis de olsa kanla bitecek" şeklinde mesajlar gönderdiği için Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Genç kadın, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.