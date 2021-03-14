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Iron Man 3 fragmanı yayınlandı!

14 Mart 2021 Pazar - 10:17 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 10:17

Başrollerinde Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow ve Don Cheadle'ın olduğu "Iron Man 3 " 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'da filmi Kanal D'de!


'Iron Man 3 ' 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'da filmi Kanal D'de izleyici ile buluşacak. İşte fragmanı;

 

Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu düşman, o çok sinirlendirecek bir hamle yaparak özel hayatını yok ediyor. Stark şimdi bu olayların kaynağını araştıracağını zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını korumak için zekasının ve cesaretinin yanı sıra içgüdülerine de ihtiyacı var. 

 

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