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Irmakta boğulmaktan kurtarıldı, ancak hastanede öldü

Ahmet BAYRAK/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA)  |  14 Mayıs 2021 Cuma - 23:29 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 23:29

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçip, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Aziz Yılmaz (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akmescit Mahallesinde bulunan Kuşluğan Irmağında meydana geldi. Aziz Yılmaz ve arkadaşları, serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra Yılmaz, akıntıya kapılarak sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, önce Gölköy Devlet Hastanesine ardından da Ordu'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yılmaz, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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