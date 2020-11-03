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Irmak Ünal koronavirüse yakalanmıştı,hastaneye kaldırıldı!

Irmak Ünal koronavirüse yakalanmıştı,hastaneye kaldırıldı! Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, geçtiğimzi günlerde Instagram hesabından korona virüse yakalandığını duyurmuştu.
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