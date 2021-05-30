Irmak Ünal isyan etti!

Sezonu Bodrum'da açan Irmak Ünal (44), sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yere maske ve çöp atanlara isyan etti.

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda ünlü yaz aylarını geçirdiği Bodrum 'a gitti. Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'un yolunu tutanlardan biri de ünlü oyuncu Irmak Ünal oldu.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu, dünyaca ünlü tatil cennetinde karşılaştığı manzara sonrasında telefonuna sarıldı. Yerlere atılmış çöpleri ve maskeleri görüntüleyen Irmak Ünal etrafı kirleten umursamaz insanları uyardı.

"GERÇEKTEN ÇOK YAZIK"

Irmak Ünal, "Canıma tak etti. Her yer pis maske dolu. Yerlere fırlatılmış ayıp. Burası turizm cennetimiz Bodrum gerçekten çok yazık" diyerek bütün tatilcileri daha duyarlı olmaya davet etti.