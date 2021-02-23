Irmak Ünal'ın sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Irmak Ünal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biriydi. Son olarak 31 Aralık'ta paylaşım yapan Ünal'ın o günden beri sesi çıkmayınca hayranlarını merak sardı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan hatta zaman zaman spor yaparken yayınladığı karelerle gündem olan Irmak Ünal bir süredir ortalarda görünmüyordu. Instagram 'da 177 bin takipçisi olan oyuncu, son paylaşımını 31 Aralık'ta yaptı. O günden bu yana sesi sedası çıkmadı. Haliyle hayranlarını merak sardı. Birçok kişi, Ünal'ın sosyal medya detoksuna girdiğini sandı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Posta'nın haberine göre; Irmak Ünal, hesabının ekstra güvenli olması için aldığı ikinci şifreyi kaybetmiş. Bu nedenle istediği halde Instagram'a giriş yapamıyormuş.