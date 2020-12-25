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İrlanda'dan Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısına onay

DHA |  25 Aralık 2020 Cuma - 9:35 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 9:35

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donelly, yaptığı açıklamada Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının ülkede onaylandığını ifade etti. Bakan Donelly, kendi imzasının bulunduğu onay belgesinin fotoğrafını paylaşarak aşının 30 Aralık itibariyle İrlanda'da uygulanacağını belirtti.


İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donelly Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının İrlanda’da onayladığını ifade ederek, “İrlanda'da Pfizer aşısının kullanımına izin veren yönetmeliği imzaladığımı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk teslimat Aziz Stephen Günü olacak, ilk aşılar 30 Aralık. Pek çokları için bu kadar zor bir yıl olan bu yıl, bunu görmek gerçekten harika” dedi.
 
 

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İrlanda Pfizer BioNTech
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