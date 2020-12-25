İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donelly Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının İrlanda’da onayladığını ifade ederek, “İrlanda'da Pfizer aşısının kullanımına izin veren yönetmeliği imzaladığımı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk teslimat Aziz Stephen Günü olacak, ilk aşılar 30 Aralık. Pek çokları için bu kadar zor bir yıl olan bu yıl, bunu görmek gerçekten harika” dedi.
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İrlanda'dan Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısına onay
DHA | 25 Aralık 2020 Cuma - 9:35 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 9:35