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İrem Sak'tan Furkan Korkmaz açıklaması!

16 Eylül 2021 Perşembe - 9:36 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 9:36

Ünlü oyuncu İrem Sak bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de objektiflere yakalanmıştı. Aşk dedikodularına sessiz kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu.


Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu İrem Sak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği basketbolcu Furkan Korkmaz hakkında konuşan ünlü oyuncu “Kendisi benim arkadaşım olur. Beraber yemek yedik, çok arkadaşım var onlarla nasıl arkadaşsam Furkan Korkmaz ile öyle bir arkadaşlığım var” dedi.
 
İrem Sak "Ben arkadaşlarım ile beraber yemek yerim hep zaten, aç yatmam" diye takılarak aşk haberlerini es geçti.
 
Sosyal medyada paylaştığı tekne fotoğrafları sorusuna da “O da arkadaşımın teknesi, arkadaşlarım var” dedi. (Uçankuş)
 

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