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İrem Sak, kendinden 11 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi!

11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:24 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 13:05

Ekranların sevilen ismi İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile ilk kez görüntülendi. Kameraları fark eden çift, sorulara yanıt vermezken hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.


Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Furkan Korkmaz ve İrem Sak, ilk kez aynı kareye girdi. İkili, Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde görüntülendi.
 
"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?" 
 
Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırdı. Ünlü oyuncu, "Aman, siz nereden çıktınız?" diyerek, tepkisini dile getirdi.
 
"ONLAR SADECE ARKADAŞ" 
Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bıraktı. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var" diyerek aşkı yalanladı.
 
 
Mekan çıkışında da muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden sevgililerin, gülerek oradan uzaklaşması dikkat çekti.
 
NBA'de mücadele eden Philadelphia 76ers takımında forma giyen milli basketbolcu, oyuncu sevgilisi için sık sık İstanbul-Amerika arası mekik dokuyor.

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