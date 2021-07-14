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İrem Helvacıoğlu'ndan Özcan Deniz itirafı!

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 17:18 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 17:18

İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz'i silmişti.. Nedenini açıkladı


Kısa bir süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan da aynı hamle geldi.
 
Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
 
"Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim. Sonra dedim ki 'madem fotoğrafları siliyoruz ozaman gerek yok. Bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Hissiyatımız bu yöndeyse eğer, takip etmek için takip etmenin bir anlamı yok."
 

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İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz Özcan Deniz İrem
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