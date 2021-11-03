İrem Derici'yi o yorum çıldırttı! 'Çirkin değil...'

Şarkıcı İrem Derici, kendisine çirkin diyen bir takipçisine ettiği küfürle gündeme geldi. İrem Derici, Twitter'dan kendisiyle ilgili 'Bebek'te İrem Dericisi'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin' diyen takipçisine küfür ederek, '... salağı, 4 gündür Kapadokya'dayım ben' dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden İrem Derici, yaptığı her açıklamayla gündem yaratıyor. Derici 'Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin' yorumuna verdiği cevapla sosyal medya gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde konser öncesi görüntüleriyle epey konuşulan ve burada ettiği küfür sebebiyle Demet Akalın ile de karşı karşıya gelen Derici, şimdi de bir takipçisine verdiği yanıtla gündemi meşgul ediyor.

Twitter'da Mehmed isimli bir kullanıcı, 'Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin :D' yorumunda bulununca İrem Derici buna sessiz kalmayarak, takipçisine ağzına geleni söyledi.