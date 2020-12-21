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İrem Derici'yi çıldırtan yorum! Paylaşımıyla yine olay oldu!
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alanİrem Derici, son paylaşımıyla yine olay oldu. Derici, paylaşımının altında ‘Sendeki estetik hayatımda olsaydı belki bazı şeyler daha güzel olurdu' yorumunu görünce çileden çıktı.
Yaptırdığı estetiklerden gururla bahseden şarkıcı İrem Derici, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Yaptırdığı estetiklerden gururla bahseden şarkıcı İrem Derici, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.