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İrem Derici: Yeniden akıl hastanesine yatabilirim
Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir radyo programında pandemi bu yaz bitmezse yeniden akıl hastanesine yatacağını söyledi. 2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, “Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, tımarhaneme geri dönerim, odamı ayırsınlar” dedi.2021 yılını yeni şarkısı “Vazgeçtim İnan”la karşılayan İrem Derici, Radyo Juke’ta yayın yapan Sarı Şeker Sema’nın konuğu oldu.