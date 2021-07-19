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İrem Derici tatilde hastanelik oldu!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:37 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 9:37

İrem Derici, Çeşme tatilinde hastanelik oldu. Devlet hastanesine giderek serum taktıran şarkıcı, daha sonra kolunda serumla yazlık evine geçti.


Bir süredir Çeşme’de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ’un sahne aldığı mekâna giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram’da paylaştığı videoda şöyle dedi: "Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı."
 
BİTMESİNİ BEKLEMEDİ
 
İrem Derici’ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti. Arkadaşı Murat Balcı, Derici’nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.
 
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