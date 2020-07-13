İrem Derici: Selülit saçma bir konu

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan İrem Derici, "Ağustos ayında tatile çıkacağım orada fit olmak istiyorum. Yeter artık dört yıldır selülit çekiyorsunuz. Gerçi umrumda değil hatta geçtiğimiz gazetecilere bağırdım, 'Buyrun selülit şov var diye'... Çünkü baktığında çok boş ve saçma bir konu. İlk yaşadığımda çok üzülmüştüm sonra 'Banane yapacak hiçbir şey yok' dedim. Bunları da merak eden insanlar var. Selülit bağışık sistemi dolaşımla alakalı bir sıkıntıdır. Her yerim selülit olsun buyrun çekin hiç umrumda değil ama siz yine de çekmeyin" dedi.

Derici, tatilden döndükten sonra ekim ayındaki Harbiye konserine hazırlanacağını belirtti.

'ESMER SEVİYORUM'

Öte yandan sosyal medya hesabından ilanı aşk ettiği Michele Morrone'nin stilist Rabia Yaman'ı Instagram 'dan takip etmesine de yorum yapan Derici, "Rabia benim arkadaşım. Onlar üç yıldır takipleşiyorlar. Bu kız dünya çapında moda editörlüğü danışmanlığı yapan biri... Birbirlerini takip edebilirler, öyle bir şey olsaydı çoktan yakardım. Ne yapayım arkadaşlar ben esmer erkek seviyorum" dedi.

"Abimizinde döşü biraz kıllı bunlar birer geyik keşke gerçekten bir sevdiceğim olsaydı onunla birlikte röportaj verseydik. Bu kadın yıllardır yalnız. Siz arkadaş mısınız demiyorsunuz ki, 'İrem Ablamız yalnız çevremizdeki esmer delikanlılara bir yemeğe çıkaralım'... Siz anca sürpriz birini bulun çekin bana şöyle düzgün bir aday getirin. Sonrada ilk haberi siz patlatın çok mantıklı değil mi?" diyerek, gazetecilere takıldı.

Emrah Akçaay/Milliyet