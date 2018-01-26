İrem Derici’nin kırdığı pot Meclis Başkanı Kahraman'ı kızdırdı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan ödülünü almak üzere sahneye çıkan İrem Derici, "Eşek cennetine gittim geldim" diyerek pot kırdı. Kahraman Derici'nin bu sözlerine çok kızdı.

