Gazetevatan.com » Magazin » İrem Derici ile Cem Belevi arasında dikkat çeken gelişme!
İrem Derici ile Cem Belevi arasında dikkat çeken gelişme!
Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları "Arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. İkili, geçtiğimiz gün sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.