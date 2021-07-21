İrem Derici iddialı konuştu: Suratımın orta yerine tükürün!

Harbiye Açıkhava’da vereceği konser için gün sayan İrem Derici, çok iddialı konuşarak “Dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün” dedi.

Bir süredir Çeşme’de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nin yolunu tutmuştu.

Derici’ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı, tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.

"SURATIMA TÜKÜRÜN"

28 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser hazırlıklarına başladığını duyuran Derici, çok iddialı konuştu.

Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye’ye kadar roket gibi olacağım.