İrem Derici: Hayalim gerçek oldu

İrem Derici'nin kariyeri boyunca katıldığı programlar, hakkında çıkan gazete kupürlerinden hazırlanan bir VTR ile başlayan konserin açılış şarkısı 'Ben Tek Siz Hepiniz' oldu. Provaları yaklaşık iki ay süren ve 150 kişilik büyük bir ekiple çalışan popçu, hitleri ve özel olarak seçtiği coverlardan oluşan 24 şarkılık bir repertuvar hazırladı.
Derici, Harbiye konserinde dört farklı kostüm giydi. İki bölümden oluşan konserde; ünlü şarkıcı, özel güvenlik eşliğinde gelen ve sahnede taktığı özel tasarım, 2 milyon TL değerindeki pırlanta yüzük ve kolyeleri ile göz kamaştırdı. Renk efektleri ve ışık oyunlarıyla görsel bir şölene dönüşen konserinde İrem Derici'ye 30 dansçı eşlik etti.
ALPER ATAKAN VE SEFO SÜRPRİZİ
İrem Derici, Harbiye konserinin ikinci yarısında prodüktör Alper Atakan ve rapçi Sefo'yu sahnesinde ağırladı. Prodüktör Alper Atakan ile birlikte yaptıkları 'Affeder mi Aşk Bizi?'yi sahnede ilk kez birlikte yorumlayan Derici ve Atakan, heyecanlarını seyircilerle paylaştı.
FİNALDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İrem Derici, Harbiye'de gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Derici; "Ağlamam çok zordur ama bu sevgi karşılığında mutluluk gözyaşlarım bunlar, iyi ki varsınız. Bu sahne benim hayalimdi, sayenizde hayal gerçek oldu" diyerek, Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbulluyu selamladı.
ÜNLÜLER YALNIZ BIRAKMADI
İrem Derici'nin ilk Harbiye konserine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında; Derici'nin kardeşleri, babası Hulusi Derici, Enis Arıkan, Sinan Akçil, Burcu Kıratlı Akçil, Ahmet Çelenk, Bedük, Onur Büyüktopçu, Kerimcan Durmaz, Ece Seçkin, Derya Uluğ, Fırat Çelik, Burak Altındağ, Cem Bekar ve Bedük vardı.