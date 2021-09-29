İrem Derici: Hayalim gerçek oldu

ALPER ATAKAN VE SEFO SÜRPRİZİ

FİNALDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İrem Derici, Harbiye'de gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Derici; "Ağlamam çok zordur ama bu sevgi karşılığında mutluluk gözyaşlarım bunlar, iyi ki varsınız. Bu sahne benim hayalimdi, sayenizde hayal gerçek oldu" diyerek, Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbulluyu selamladı.

ÜNLÜLER YALNIZ BIRAKMADI