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İrem Derici denize şortla girdi

İrem Derici denize şortla girdi Popçu İrem Derici, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıktı.
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