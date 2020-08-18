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İrem Derici’den Lider Şahin'e gönderme!

18 Ağustos 2020 Salı - 14:28 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 14:28

Bir dönem İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, verdiği bir röportajda eski sevgilisiyle ilgili “İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi” diye konuştu. İrem Derici’den Şahin'in bu sözlerine yanıt gecikmedi.


Şarkıcı Selami Şahin’in büyük oğlu Lider Şahin, bir dönem şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşamış, ikili bir yıllık birlikteliklerini bitirdikten sonra birbirleri hakkında hiç konuşmamıştı. 
 
Ancak Lider Şahin, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda eski aşkı İrem Derici için, "İlişkimiz 1 sene kadar sürdü diye hatırlıyorum. Güzel zamanlarımız oldu, güzel hatırlıyoruz birbirimizi" dedi.
 
İrem Derici, eski sevgilisinin verdiği bu röportajın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.
 
Şarkıcı,  paylaşımında "O zor hatırladığın ilişki sayesinde veriyorsun o röportajı da haydi neyse..."  dedi.
 
İrem Derici ile Lider Şahin, 2017 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık sebebinin Derici'nin yoğun iş temposu olduğu söylenmişti.
 

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