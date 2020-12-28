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İrem Derici'den Demet Akalın'a olay gönderme! Tuvaleti kim kirletti?
Şarkıcı Demet Akalın, İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini kirli bıraktığını söyleyince ortalık karışmıştı. Herkes bu ünlünün kim olduğunu merak ederken şarkıcı İrem Derici'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kulisindeki tuvaletin, İbo Show'a konuk olarak katılan bir sanatçı tarafından pisletildiği ve kötü vaziyette bırakıldığıyla ilgili iddialar ortaya atılmış, Demet Akalın da bu haberle ilgili bir paylaşıma Instagram'da yaptığı yorumla olayı doğrulamıştı.