İrem Derici'den bomba açıklamalar! "Takır takır para yolluyorlar"

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu, YouTube’da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk olan şarkıcı İrem Derici, gündeme bomba gibi düşen itiraflarda bulundu.

Şarkıcı İrem Derici, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu, YouTube ’da yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen popçu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

İrem Derici, Instagram canlı yayınında '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' demesiyle ilgili, “IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı" ifadelerini kullandı.

"25 bin lira yollayan oldu"

Ünlü popçu, "Üç gün boyunca asistanımla oturduk paraları iade ettik. 25 bin lira yollayan oldu. Sonradan o kişinin niyeti ortaya çıktı. Çok beğeniyormuş falan" şeklinde konuştu.

"Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra" diyen Derici, herkese paralarını geri gönderdiklerini söyledi.

"Sızmışım duymadım"

İrem Derici, "30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7’ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" dedi.

"Lerzan’dan özür diledim"

34 yaşındaki şarkıcı, "Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu’nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan’a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" açıklamasını yaptı.