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İrem Derici dans etti sosyal medya sallandı!

18 Haziran 2021 Cuma - 14:21 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 14:21

Tatil pozlarıyla adından söz ettiren İrem Derici dans ettiği anları paylaştı. Derici, dansıyla beğeni topladı. Fiziğine çok dikkat eden ve son zamanlarda dansla da ilgilenen Derici'nin bikinili fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor.


Ünlü şarkıcı İrem Derici,  bikinili pozları ve dansıyla Instagram'ı salladı. Derici, Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosunu 'Koyver gitsin bro' diyerek paylaşırken, 'Bozalım ezber' notuyla paylaştığı bikinili fotoğraflarına ise takipçilerinden ve ünlüler camiasından beğeni yağdı.
 
 
 
Şarkıcı Edis de bu dansa kayıtsız kalamayarak, videoya 'alev' emojisiyle yanıt verdi. İrem Derici de Edis'e "Benim aşkım" diyerek yanıt verdi. Derici, tatilinde geçirdiği güzel zamanları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozları düzgün fizğini de ortaya koyuyor.
 
 

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