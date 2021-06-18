İrem Derici dans etti sosyal medya sallandı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bikinili pozları ve dansıyla Instagram'ı salladı. Derici, Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosunu 'Koyver gitsin bro' diyerek paylaşırken, 'Bozalım ezber' notuyla paylaştığı bikinili fotoğraflarına ise takipçilerinden ve ünlüler camiasından beğeni yağdı.
Şarkıcı Edis de bu dansa kayıtsız kalamayarak, videoya 'alev' emojisiyle yanıt verdi. İrem Derici de Edis'e "Benim aşkım" diyerek yanıt verdi. Derici, tatilinde geçirdiği güzel zamanları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozları düzgün fizğini de ortaya koyuyor.