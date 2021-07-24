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İrem Derici: Beklentinizi yüksek tutun, zeplinle ineceğim!
Ünlü şarkıcı Tan'ın Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu Sahnesi'ndeki konserini izlemeye gelen ve ön sıralarda oturan şarkıcı İrem Derici, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derici, gündem olan "Türkiye'de daha büyük bir şov görürseniz suratıma tükürün" sözleriyle ilgili de konuştu.
Röportaj sırasında basın mensuplarının ses kayıt cihazını alarak Tan'a uzatan İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Mesleğinizi elinizden alacağım" diye takıldı.