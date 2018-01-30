30 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
13°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.474 -1.14 EURO 4,6970 0.18
USD 3,7810 -0.12 ALTIN 163,540 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

İranlı muhalif liderden Hamaney'e mektup

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 16:37 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 16:37

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubunda, Devrim Muhafızları ve Besiç (gönüllü milis) güçlerinin ülkenin siyasi ve ekonomik işlerinden el çekmesi gerektiğini söyledi.


Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "sahamnews" haber sitesinde yayımlanan  mektupta Kerrubi Hamaney'i eleştirdi.
 
Hamaney'in ülke liderliğine gelmesiyle devrim kadrolarının önemli bir  kısmının ülke yönetiminden uzaklaştırıldığını öne süren Kerrubi, yönetim  kadrolarının halkın talepleri ve seçimi doğrultusunda değil, uzmanlar meclisi  gibi kurumlar tarafından gerçekleştirildiğini savundu.
 
Siyasi ve ekonomik olarak kötü gidişatın Hamaney'in Devrim Muhafızları  ve Besiç güçlerine verdiği imtiyazlardan kaynaklandığını savunan Kerrubi,  mektubunda şu ifadeleri kullandı:
 
"Anayasa ve İmam Humeyni'nin görüşlerinin aksine sizin liderlik  döneminizde Devrim Muhafızları ve Besiç siyasi ve ekonomik faaliyetlere  girişmiştir. Bu durumun ne büyük facialara sebep olduğu bu günlerde apaçık  ortadadır."
 
Çeşitli dönemlerde seçimlere dahi müdahale eden emniyet güçlerinin  yolsuzluklar yaptığına değinen Kerrubi, Devrim Muhafızları ve Besiç'in siyaset ve  ekonomiye müdahalelerine itiraz etmesinin kendisine pahalıya mal olduğunu  belirtti.
 
Kerrubi, ülkenin selamet ve geleceği için güvenlik güçleri ve derin  bürokrasinin yönetimden el çektirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkede birtakım  reformların yapılmasının zorunluluğunu kaydetti.
 
Mehdi Kerrubi Kimdir?
 
İran meclisinde 4 dönem milletvekilliği yapan Kerrubi (80), 3'üncü ve  6'ncı dönemlerde İran Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. İran devletinin  çeşitli kademelerinde görev yapan Kerrubi, reformistlerin talebi üzerine 2005 ve  2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu.
 
Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı ilan edilen 2009 yılı seçimlerinde  hile yapıldığı gerekçesiyle başlayan sokak gösterileri ve çıkan olaylardan  sorumlu olduğu iddia edilen Kerrubi, diğer muhalif lider Mir Hüseyin Musevi ve  Zehra Rahneverd'le eş zamanlı olarak, 18 Şubat 2011'den bu yana mahkemeye  çıkarılmadan ev hapsinde tutuluyor.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.