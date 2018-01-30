İranlı muhalif liderden Hamaney'e mektup

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubunda, Devrim Muhafızları ve Besiç (gönüllü milis) güçlerinin ülkenin siyasi ve ekonomik işlerinden el çekmesi gerektiğini söyledi.

Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen "sahamnews" haber sitesinde yayımlanan mektupta Kerrubi Hamaney'i eleştirdi.

Hamaney'in ülke liderliğine gelmesiyle devrim kadrolarının önemli bir kısmının ülke yönetiminden uzaklaştırıldığını öne süren Kerrubi, yönetim kadrolarının halkın talepleri ve seçimi doğrultusunda değil, uzmanlar meclisi gibi kurumlar tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

Siyasi ve ekonomik olarak kötü gidişatın Hamaney'in Devrim Muhafızları ve Besiç güçlerine verdiği imtiyazlardan kaynaklandığını savunan Kerrubi, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa ve İmam Humeyni'nin görüşlerinin aksine sizin liderlik döneminizde Devrim Muhafızları ve Besiç siyasi ve ekonomik faaliyetlere girişmiştir. Bu durumun ne büyük facialara sebep olduğu bu günlerde apaçık ortadadır."

Çeşitli dönemlerde seçimlere dahi müdahale eden emniyet güçlerinin yolsuzluklar yaptığına değinen Kerrubi, Devrim Muhafızları ve Besiç'in siyaset ve ekonomiye müdahalelerine itiraz etmesinin kendisine pahalıya mal olduğunu belirtti.

Kerrubi, ülkenin selamet ve geleceği için güvenlik güçleri ve derin bürokrasinin yönetimden el çektirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkede birtakım reformların yapılmasının zorunluluğunu kaydetti.

Mehdi Kerrubi Kimdir?

İran meclisinde 4 dönem milletvekilliği yapan Kerrubi (80), 3'üncü ve 6'ncı dönemlerde İran Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. İran devletinin çeşitli kademelerinde görev yapan Kerrubi, reformistlerin talebi üzerine 2005 ve 2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu.