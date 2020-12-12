İranlı gazeteci idam edildi!

İran'da 2017 yılındaki protestolar hakkında yazan gazeteci Ruhollah Zam, idam edildi. Zam daha önce Fransa 'nın başkenti Paris 'te sürgündeydi. İran 'a neden ve nasıl gittiği net olarak bilinmeyen gazeteci, ülkesinde istihbarat görevlileri tarafından tutuklanmıştı.

HAPİSTE 30 KİLO VERDİ

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, İran Yüksek Mahkemesi, sürgünde tutulduktan sonra 2019 yılında yakalanan Zam'ın ölüm cezasını onadı ve gazeteci bu sabah idam edildi. Zam, Temmuz ayında yaptığı bir röportajda, Ekim 2019'da tutuklanmasından bu yana 30 kilo verdiğini söylemişti.

BİR MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

Zam, AmadNews isimli sitesinde İranlı yöneticiler hakkında videolar paylaşıyordu. Haber sitesinin bir milyondan fazla takipçisi vardı.

İdam cezasına çarptırılan gazeteci, ekonomik sıkıntıları protesto etmek için 2017 yılında İran'da yapılan gösterilerin yer ve zamanını da Telegram uygulaması üzerinden duyuruyordu. Telegram İran yönetiminin isteği üzerine Zam'ın hesabını kapatmıştı. Ancak İranlı gazeteci başka bir isimle Telegram uygulamasındaki yayınlarına devam etmişti.

"YERYÜZÜNDE FESAT ÇIKARMA"

İdam kararı ile ilgili yapılan açıklamada Ruhollah Zam'ın "yeryüzünde fesat çıkarma"dan suçlu bulunduğunu söyledi. Bu terim İran'da casusluk ya da hükümeti devirme cezaları söz konusu olduğunda kullanılıyor. (Milliyet)