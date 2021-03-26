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İran ve Çin harekete geçiyor! 25 yıllık iş birliği başlıyor

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 21:53 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 21:53

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören 25 yıllık bir iş birliği anlaşmasının Pekin yönetimi ile imzalanacağını açıkladı.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hatibzade, diplomatik  temaslar kapsamında Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ziyareti  ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Hatibzade, iki ülkenin yarın, İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol"  projesine katılımını öngören 25 yıllık bir iş birliği anlaşmasını imzalayacağını  aktardı.
 
Anlaşmanın ilk olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2015 yılındaki  Tahran ziyaretinde gündeme geldiğini belirten Hatibzade, "Bu anlaşmada iki  ülkenin çeşitli alanlardaki iş birliğinin ekonomik boyutları ve İran'ın Çin'in  Kuşak ve Yol fikrine katılımı dikkate alındı." ifadesini kullandı.
 
Hatibzade, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin  derinleştirilmesinde "yol haritası" işlevinde olduğunu vurgulayarak, anlaşmaya  dair daha fazla detay paylaşmadı.
 
Orta Doğu ziyaretleri kapsamında Tahran'da bulunan Çin Dışişleri  Bakanı Vang Yi'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı  Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelmesi bekleniyor.
 
İran resmi haber ajansı IRNA ise, anlaşmanın her iki ülke dışişleri  bakanları tarafından imzalanacağını açıkladı.
 

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İran Çin Kuşak ve Yol
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