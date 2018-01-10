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İran savaş gemisi dalgakırana çarptı

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 22:04 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 22:04

İran'a ait bir savaş gemisinin Hazar Denizi'nde dalgakırana çarptığı bildirildi.


İran'dan yayın yapan Gil Nigah haber sitesine göre, "Demavend" adlı  savaş gemisi, Hazar Denizi'ndeki Enzeli Limanı'nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördü.
 
Ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend'de 18 personelin  bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi.
 
Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4'ü kurtarılırken 2'sini  arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 
2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve  bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.

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İran gemi hazar denizi
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