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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade istifa etti!

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 23:50 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 23:50

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medya hesabından  paylaştığı mektupla istifasını duyuran Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Sağlık  Bakan Yardımcısı Melekzade'nin istifasını doğruladı.
 
Melekzade, istifa mektubunda Sağlık Bakanı Nemeki'yi Kovid-19  salgınını kötü yöneterek çok sayıda can kaybına neden olmakla suçladı.
 
Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Hastalığı Danışma Konseyi  Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Ali Nobaht da Nemeki'ye tepki olarak  görevinden ayrıldığını duyurdu.
 
Sağlık Bakanı Nemeki, dün yaptığı bir konuşmada Melekzade'yi  "koronavirüs konusunda yanlış tahminlerde bulunmakla" suçlamıştı.
 
İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son  haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs  kaynaklı can kaybı 43 bini aşarken vaka sayısı 900 bine yaklaştı.
 

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