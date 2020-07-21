İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD'ye ultimatom verdi. Ayetullah Ali Hamaney, Tahranı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinde, Sizin evinizde sizin misafirinizi öldürdüler, cinayeti itiraf ettiler dedi. ABD'ye göndermelerde bulunan Ayetullah Hamaney, İran hiçbir zaman bunu unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecek dedi. Öte yandan ABD, 3 Ocak 2020de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendisi, Bağdat Havalimanında düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.
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İran resti çekti: Karşılık verilecek
DHA | 21 Temmuz 2020 Salı - 22:22 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 22:22