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İran resmen duyurdu! Irak'ı İHA ve topçu ateşiyle vurdular

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 22:45 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 22:45

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren "terör gruplarının" mevzilerini ve eğitim kampını insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğunu duyurdu.


İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu,  Erbil'e bağlı Sidekan, Haci Omeran ve Çoman bölgelerinde üslenen militanların  mevzilerini hedef aldı.
 
Saldırılar sırasında Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan  Demokrat Partisine (İKDP) ait bir eğitim kampının da vurulduğu belirtildi.
 
Hedef alınan grupların İran'a saldırı hazırlığı içinde olduğu ifade  edildi.
 
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral  Muhammed Pakpur, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, IKBY'de faaliyet gösteren ve  İran'ın sınır bölgelerinde güvensizlik yaratmaya çalışan "terör gruplarını" hedef  alabileceklerini duyurmuştu.
 
Pakpur, Erbil yönetimine seslenerek, "Toprağınızı terörist yuvası  haline getirmeyin, gerekirse oralardaki teröristleri hedef alırız." demişti.
 
İran "terör örgütü" kabul ettiği İKDP'yi daha önce de hedef almıştı
 
İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan  çekilmesinin ardından 1991'den bu yana Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)  ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda  barınıyor.
 
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet  gösteren İKDP'ye ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında  üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.
 

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İran Irak Kürt Bölgesel Yönetimi insansız hava araçları
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