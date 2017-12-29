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İran karıştı! Polis müdahale etti

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 21:31 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 21:31

İran'ın Kirmanşah kentinde "hayat pahalılığını" protesto eden göstericilere polis müdahale etti.


Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentinde düzenlenen  gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görüldü.
 
Ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti  aleyhine "Ne Gazze, ne Lübnan canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun diktatör",  "Kahrolsun Ruhani" şeklinde sloganlar atan göstericiler, polisin sert  müdahalesiyle karşılaştı.
 
"Gösterilerin ardında başka nedenler var"
 
Başkent Tahran'da 25'inci İran Tıp Doktorları Konferansı'nda  konuşan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "hayat pahalılığı"  bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu  belirtti.
 
Cihangiri, "Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar  olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır." dedi.
 
Tahran Belediyesi Emniyet Dairesi Başkan Yardımcısı Muhsin Nesic  Hemadani de göstericilerin attığı sloganların ülke düşmanlarının işine  yarayacağını öne sürerek, bu amaçla yapılacak gösterilerin kararlılıkla  bastırılacağını açıkladı.
 
Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın farklı  şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.
 
30 Aralık 2009 gösterileri
 
İran'da son günlerde gerçekleştirilen rejim karşıtı gösterilerin,  muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'yi desteklemek amacıyla düzenlendiği iddia  edilen 2009 yılındaki gösterilerin yıl dönümünde yapılması dikkati çekti.
 
Söz konusu protestolar, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat  Kurumu tarafından muhafazakarların sokağa çağrılmasıyla 30 Aralık 2009'da  düzenlenen "karşı eylem"in ardından bitmişti.
 
Öte yandan yarın ülke genelinde rejim yanlısı gösterilerin  düzenlenmesi bekleniyor.

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